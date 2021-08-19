Московские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх, получат премии Правительства Москвы

Правительство Москвы осуществит выплаты московским спортсменам — победителям и призерам XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония), а также их тренерам.

Московские спортсмены внесли наибольший вклад в победу национальной олимпийской команды. Они завоевали 28 медалей, что составило 39 процентов от общего количества медалей сборной Олимпийского комитета России. Среди них семь золотых (35 процентов), 13 серебряных (46 процентов) и восемь бронзовых (35 процентов) медалей.

Победителями и призерами Олимпийских игр в личном и командном зачетах стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта.

По одной золотой медали завоевали в фехтовании, теннисе и греко-римской борьбе, по две — в спортивной гимнастике и синхронном плавании. По одной серебряной медали спортсмены получили в спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболе у мужчин, гандболе у женщин и баскетболе 3×3 у женщин, а по две — в фехтовании, плавании, теннисе и художественной гимнастике. Две бронзовые медали завоевали в спортивной гимнастике и велотреке, одну — в плавании, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе.

По решению Мэра Москвы премиальные выплаты московским спортсменам — победителям и призерам Олимпийских игр в Токио составят:

— четыре миллиона рублей — олимпийским чемпионам;.

— 2,5 миллиона рублей — серебряным призерам;.

— 1,7 миллиона рублей — бронзовым призерам.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.