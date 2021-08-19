Московские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх, получат премии Правительства Москвы
Выплаты получат и тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов.
Выплаты получат и тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов.
Правительство Москвы осуществит выплаты московским спортсменам — победителям и призерам XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония), а также их тренерам.
Московские спортсмены внесли наибольший вклад в победу национальной олимпийской команды. Они завоевали 28 медалей, что составило 39 процентов от общего количества медалей сборной Олимпийского комитета России. Среди них семь золотых (35 процентов), 13 серебряных (46 процентов) и восемь бронзовых (35 процентов) медалей.
По одной золотой медали завоевали в фехтовании, теннисе и
По решению Мэра Москвы премиальные выплаты московским спортсменам — победителям и призерам Олимпийских игр в Токио составят:
— четыре миллиона рублей — олимпийским чемпионам;.
— 2,5 миллиона рублей — серебряным призерам;.
— 1,7 миллиона рублей — бронзовым призерам.
Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.
Ранее Сергей Собянин поздравил московских спортсменов и поблагодарил столичные спортивные школы и тренеров. Он отметил, что Олимпиада в Токио прошла в необычных условиях