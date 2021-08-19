Вместо карате и бейсбола — брейк-данс и серфинг на Таити. Чем России грозят странности Олимпиады в Париже?
Теперь каждые новые Игры — новый список видов спорта.
Теперь каждые новые Игры — новый список видов спорта.
Не успели привыкнуть к тому, что карате теперь олимпийский вид спорта? И не стоит, потому что в программе Игр этого японского единоборства больше не будет. Согласно стратегии Томаса Баха, Олимпиада теперь напоминает конструктор, который собирается отдельно для каждого нового города. В Париже в 2024 году не будет также бейсбола с софтболом — французы не знают, как использовать после Игр дорогущий бейсбольный стадион. Зато будет
Начнем с самого очевидного — убирают два полноценных вида спорта и добавляют один новый. О том, что в Париже не будет бейсбола и софтбола, известно давно. Как и о том факте, что идея включить в программу токийских Игр карате — жест доброй воли в отношении японских организаторов. Была небольшая надежда, что карате так всем понравится, что его оставят на ОИ, но этого не случилось. Впрочем, вряд ли нас должно это сильно расстраивать, поскольку от России в Токио на соревнования по карате ехала всего одна спортсменка Анна Чернышева, да и та не смогла принять участия
Серфинг, который также вводили с большим скепсисом, остается с нами как минимум до
Да, через три года на ОИ будет выступать много новых спортсменом, и турнирные расклады окажутся иными, чем в Токио. Но все же, если в медальной таблице Игр-2020 заминусовать софтбол, бейсбол и карате, добавить результаты
Существеннее могут повлиять более тонкие настройки количества разыгрываемых комплектов наград в ставших уже привычными дисциплинах. В целом у МОК две глобальные задачи — сократить общее количество спортсменов (чтобы сократить затраты оргкомитета), при этом расширить географию и достичь гендерного равенства. И комитет максимально близок к этой цели. В Париже-2024 у мужчин будет 156 комплектов наград, а у женщин — 151. Количество смешанных и открытых соревнований увеличено с 18 до 22. В программе осталось всего три закрытых для другого пола вида. И каждый из них критично важен для России, поэтому крайне желательно появление женской категории в
Суммарно количество олимпийских квот во Франции для всех стран уменьшается на 1000 человек. Делается это прежде всего путем более жесткого отбора на Игры, что ярче всего видно по попавшей под масштабные санкции тяжелой атлетике. МОК хочет видеть в Олимпиаде соревнования элиты, при этом наверняка сохранится перекос со сложностью квалификации для европейцев и Африки с Океанией. Лучший пример такого неравенства — футбол, где на ОИ не всегда пробивается Португалия, зато находится место для Таити или Гондураса. Нашей сборной это также не сулит ничего хорошего — мы отбор проходим через Европу, и часть потенциальных медалистов на Игры могут не пробиться.
К примеру, большой успех в Токио российского баскетбола 3×3 предвосхищала хитрая схема попадания на Олимпиаду через пункт
В гребном слаломе добавят два новых комплекта медалей за счет
В легкой атлетике главное изменение — удаление мужской ходьбы на 50 километров. И это снова потенциальный удар по нашим позициям, поскольку как будет организована замена в виде смешанной эстафеты по спортивной ходьбе, пока не ясно. Пока не существует еще даже правил этого диковинного вида. В боксе вместо одной мужской весовой категории будет дополнительная женская. И это проблема — исторически у нас более успешен мужской бокс.
Тяжелую атлетику от исключения из олимпийской семьи пока пощадили, но сократили количество спортсменов на 30 процентов, и убрали по две весовые категории у мужчин и у женщин. Только Россия пока что должна избавиться от бана международной федерации, так что нас пока квоты тяжелоатлетов интересуют только теоретически. Так же как и серьезные изменения в парусном спорте, где оставят все те же десять комплектов наград, только поменяют дисциплины. В Токио ни разу мы не заходили даже в топ-10, так что рассчитывать на успех в Париже можно только в качестве чуда. Хотя порой оно случается — вспомните бронзу Стефании Елфутиной в Рио. Кстати, как раз ее коронной дисциплины «виндсерфинг» (класс RS: X) в Париже нет. Вместо этого завялен класс iQFoil. Что бы это ни значило.