В Паралимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена
Атлета поместили на двухнедельный карантин.
Атлета поместили на двухнедельный карантин.
ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне в Токио, дал положительный результат. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Это первый случай заражения коронавирусом спортсмена в Паралимпийской деревне. Имя атлета не разглашается, он был помещен на двухнедельный карантин. Во вторник оргкомитет Игр сообщил о 10 новых случаях заражения коронавирусом, восемь из которых были выявлены за пределами Паралимпийской деревни.
«Мы ожидали, что в Паралимпийской деревне будет определенное количество положительных случаев, — сказала
Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет во вторник и начнется в 14:00 мск. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.