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12:44 (мск), источник: ТАСС

В Паралимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена

Атлета поместили на двухнедельный карантин.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне в Токио, дал положительный результат. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Это первый случай заражения коронавирусом спортсмена в Паралимпийской деревне. Имя атлета не разглашается, он был помещен на двухнедельный карантин. Во вторник оргкомитет Игр сообщил о 10 новых случаях заражения коронавирусом, восемь из которых были выявлены за пределами Паралимпийской деревни.

«Мы ожидали, что в Паралимпийской деревне будет определенное количество положительных случаев, — сказала пресс-секретарь оргкомитета “Токио-2020” Маса Такая. — Этот спортсмен был изолирован, сейчас мы начнем расследование, чтобы установить, с кем он находился в тесном контакте».

Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет во вторник и начнется в 14:00 мск. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.

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