В США придумали, как снова покарать Россию за допинг. Нас приравняют к мафии
В Конгрессе США представили новый закон, который должен исправить «нерешительность МОК и ВАДА в борьбе с российским мошенничеством».
В Конгрессе США представили новый закон, который должен исправить «нерешительность МОК и ВАДА в борьбе с российским мошенничеством».
К сожалению, оказались правы те, кто опасался, что нынешними антидопинговыми санкциями ВАДА с лишением России флага и гимна до конца 2022 года, преследованием нашей страны на спортивных площадках не ограничится. Во время Олимпиады в Токио в Конгрессе США достаточно незаметно прошла презентация нового законопроекта, который должен сделать «борьбу за чистый спорт» и применение «Акта Родченкова» более агрессивными. Идея американских законодателей в том, чтобы приравнять создателей схем массового употребления допинга к представителям организованной преступности, после чего у правоохранителей из США появится возможность жестко преследовать их по всему миру — с блокировкой счетов, внедрением агентов под прикрытием и проведением «наступательных операций».
«Акт Родченкова» окончательно вступил в силу в декабре 2020-го. Он гласит, что организаторы допинговых схем, от которых пострадают американские спортсмены, должны будут либо выплатить штраф в размере до миллиона долларов, либо отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. При этом под действие «Акта» подпадают организаторы и участники любых соревнований, где выступают представители США либо есть американские спонсоры. Были опасения, что американцы начнут через Интерпол требовать выдачи допингеров для расправы уже во время Игр-2020, но этого не произошло. Тем не менее конгрессмены в начале августа признали, что права чистых спортсменов из Соединенных Штатов во время Олимпиады были защищены недостаточно и необходимы новые юридические механизмы для эффективного применения «Акта Родченкова».
Казалось бы, что плохого в том, что американцы за свой счет окончательно очистят мировой спорт от допинга? Ведь бюрократия в МОК, ВАДА и CAS действительно способна взбесить любого нормального человека. А добро и правда иногда должно быть с кулаками. Проблема в том, что обоснование нового закона, которые его авторы пафосно назвали «Золотой Акт», буквально пестрит отсылами к «культуре допингового обмана, поощряемого в таких авторитарных государствах, как Россия». При этом конгрессмены приходят к выводу, что «Всемирное антидопинговые агентство и МОК неоднократно терпели неудачу в решающие моменты борьбы за чистый спорт», а санкции с лишением России флага в Токио-2020 «были недоcтаточным ответом на практику государственной терпимости к систематическому употреблению допинга».
Очевидно, что в США считают возможности давления на российский спорт через международные структуры исчерпанными и намерены теперь действовать самостоятельно. В частности, через свой Закон о борьбе с коррупцией за рубежом и Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях. Эти документы были приняты еще в 1970-х годах и направлены в первую очередь для преследования боссов организованной преступности. Теперь к мафиози предлагается приравнять организаторов сетей распространения допинга. В том числе — иностранные общественные и государственные структуры, а возможно — и целые страны.
На территории США агрессивное применение «Акта Родченкова» грозит арестом всех подозреваемых в «системном допинге» и их пособников. Кроме того, эти люди теоретически могут быть задержаны по американскому ордеру на территории других страы. Также физические и юридические лица в перспективе могут быть внесены в черный список Минфина США (это уже сделано в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии, но не
Скорее всего, отдельным спортсменам за частные допинговые инциденты
Конечно, историй, которые можно было бы охарактеризовать как «системное применение или распространение допинга», достаточно мало. В самих США вспоминается разве что дело лаборатории BALCO, скандал с велокомандой US Postal и Лэнсом Армстронгом и, возможно, обвинения в отношении «проекта Орегон» Альберто Салазара. В Европе еще было дело «Фестины» да «операция Пуэрто». Из недавнего — суд над немецким доктором Марком Шмидом. Но есть большие сомнения, что американцы станут ворошить эти старые расследования. А вот «русское дело», основные доказательства по которому также относятся к 2011−2015 годам, — это то, что
«Противостояние чистого спорта и допингеров сравнимо с противостоянием демократических режимов и клептократии, где процветает коррупция и спонсируемый государством обман при помощи запрещенных препаратов, — пишут авторы “Золотого Акта”. — Наказание России за государственное мошенничество с допингом на протяжении десятилетий со стороны международных спортивных структур было недостаточным. МОК продолжает игнорировать ключевые моменты в противостоянии допинговой культуре. Поэтому законодателям в США необходимо встать на защиту чистых спортсменов. Показать, что за их права будут бороться, а любое мошенничество с допингом в олимпийском спорте неизбежно будет пресечено и наказано».
Олег Шамонаев