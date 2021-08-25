Скандал с украинцами на церемонии открытия Паралимпиады. Что это было?
Руководство Паралимпийского комитета России уверяет, что «конфликт раздут на ровном месте».
Руководство Паралимпийского комитета России уверяет, что «конфликт раздут на ровном месте».
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» сообщил о странном поведении украинской делегации на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. По словам российского журналиста, после парада участников спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с паралимпийцами из России и приняли решение покинуть мероприятие, чтобы исключить опасное соседство.
«Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось… Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю Паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли с церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?», — сказал Губерниев.
«Слава богу, что не все украинцы прислушались к своему руководителю. Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах. Они просто молодцы! Поддерживаю этих ребят», — заключил Губерниев.
Впрочем, глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков скандальные новости не подтвердил. «Парад атлетов прошел в дружеской атмосфере, — приводит слова Рожкова ТАСС. — Мы
«Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. Но Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение», — отметил в интервью «СЭ» украинский журналист Артем Франков.
«Надо пригласить украинских паралимпийцев в Россию, чтобы они посмотрели, как наши тренируются. Ведь паралимпийцы — не враги. Надо показать им и все рассказать. Я уверен, что после этого никто не отсядет, а, наоборот, будет сам подходить и обниматься. Если говорить честно, то украинские спортсмены накачаны определенной пропагандой. Они неадекватно воспринимают ситуацию. Могут уходить, но я считаю очень позорным вмешивать политику в спорт», — считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Так получилось, что церемония открытия Паралимпиады совпала с торжественными мероприятиями в Киеве в честь 30-летия независимости Украины. Многие известные украинские спортсмены сопроводили эту дату патриотическими постами в соцсетях, легкоатлет Сергей Бубка и футболист Андрей Шевченко в этот день получили ордена. Но отдельные звезды спорта обиделись
Так, первая олимпийская чемпионка в истории страны фигуристка Оксана Баюл накануне объявила об отказе от украинского гражданства, и в день национального торжества выложила фото с американским флагом. «Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала знаменитая спортсменка.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова тоже не получила приглашения на торжество. «Не знаю, почему меня не пригласили, самой интересно. Возможно,
Одна из версий, почему украинские паралимпийцы в Токио могли напрячься
На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году украинская делегация сначала собиралась отказаться от выступления в связи с событиями в Крыму, а потом в знак протеста отправила на церемонию открытия только одного спортсмена. Кроме того, во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве политического жеста против России. Аналогичные акции украинские спортсмены устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в