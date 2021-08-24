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22:32 (мск), источник: РБК

Путин наградил Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

На Олимпиаде в Токио гимнастка заняла четвертое место. Ее сестра Дина, ставшая на Играх второй, ранее была удостоены ордена Дружбы.

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Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

23-летняя спортсменка награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Арина Аверина заняла четвертое место, ее сестра Дина завоевала серебряную медаль. Победила израильтянка Линой Ашрам. Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Российская сторона после соревнований говорила о нечестном судействе.

На счету Арины Авериной четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, девять золотых и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.

Дина Аверина после Олимпиады в Токио была удостоены ордена Дружбы.

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