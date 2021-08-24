Путин наградил Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
На Олимпиаде в Токио гимнастка заняла четвертое место. Ее сестра Дина, ставшая на Играх второй, ранее была удостоены ордена Дружбы.
На Олимпиаде в Токио гимнастка заняла четвертое место. Ее сестра Дина, ставшая на Играх второй, ранее была удостоены ордена Дружбы.
Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ размещен на официальном
23-летняя спортсменка награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Арина Аверина заняла четвертое место, ее сестра Дина завоевала серебряную медаль. Победила израильтянка Линой Ашрам. Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Российская сторона после соревнований говорила о нечестном судействе.
На счету Арины Авериной четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, девять золотых и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.
Дина Аверина после Олимпиады в Токио была удостоены ордена Дружбы.