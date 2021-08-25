Китайские чемпионы пожаловались на облезшие медали с Игр в Токио

Первой облезшую медаль показала чемпионка в прыжках на батуте Чжу Сюэин. Следом за ней схожую историю рассказал пловец Вань Шунь. В Японии отвергают все обвинения в низком качестве медалей.

О жалобах китайских спортсменов сообщил местный информационный портал «Ванъи». Чемпионка Олимпиады-2020 Сюэин рассказала на своей странице в Weibo, что заметила небольшое пятно на медали и решила потереть его, но дефект только увеличился. Чемпион по плаванию Вань Шунь сообщил, что столкнулся с аналогичной проблемой.

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио заявил изданию Global Times, что на медалях чемпионов отслоилось не золото, а специальное плёночное защитное покрытие, которое не даёт появиться мелким царапинам и пятнам. Это не говорит о низком качестве медалей, подчеркнул собеседник издания.

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Медали Олимпийских игр в Токио диаметров 85 мм отличаются по весу. Золотые награды весят около 556 г, серебряные — порядка 550 г, а бронзовые — 450 г. Их изготовили из переработанной бытовой электроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Настоящего золота в медалях только 6 г — их используют для покрытия.

За создание медалей отвечали примерно 20 сотрудников Японского монетного двора. За восьмичасовой рабочий день группа из четырёх человек выпускала 15−20 медалей. Всего Японский монетный двор изготовил к Олимпиаде и Паралимпиаде около 5000 медалей. Он также отвечал за создание медалей к Играм в Саппоро в 1972 году и в Нагано в 1998 году.