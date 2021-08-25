Канделаки: Паралимпиада не интересна никому, кроме «Матч ТВ»

«Я напомню слова Президента о том, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно. Как в эфире федеральных каналов, так и на федеральных радиостанциях. Или, несмотря на все призывы, это тот спорт, до которого есть дело только нам?

Эти ребята, граждане России, совершают подвиг на глазах у всего мира, но они не интересны, кроме «Матч ТВ», никому. Футбол интересен, хоккей интересен, рейтинги тоже интересны, а герои своей страны неинтересны, потому что они, возможно, не принесут тот рейтинг, который может принести матч Россия — Кипр, — написала Канделаки в Telegram-канале.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.