Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
22:37 (мск), источник: Газета.Ру

Канделаки: Паралимпиада не интересна никому, кроме «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о показе Паралимпийских игр-2020 в Токио на российском телевидении.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я напомню слова Президента о том, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно. Как в эфире федеральных каналов, так и на федеральных радиостанциях. Или, несмотря на все призывы, это тот спорт, до которого есть дело только нам?

Читайте также
Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора интервью Мамаева

Эти ребята, граждане России, совершают подвиг на глазах у всего мира, но они не интересны, кроме «Матч ТВ», никому. Футбол интересен, хоккей интересен, рейтинги тоже интересны, а герои своей страны неинтересны, потому что они, возможно, не принесут тот рейтинг, который может принести матч Россия — Кипр, — написала Канделаки в Telegram-канале.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

 Эксперт рассказал, опасно ли не выключать компьютер
В Кировской области мужчина убил друга, подставив подножку
«ПСЖ» не будет удерживать Мбаппе, но недоволен позицией «Реала»
Все решения Карасева в игре «Локо» — «Зенит» признаны верными
Зачем «Спартаку» защитник Кауфриз из чемпионата Бельгии
Депутат: До конца года спонсор для «Нижнего Новгорода» появится
Матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1000 зрителей
Женская сборная России по биатлону сохранила квоту на Кубке мира
Бейл перешел в «Крылья Советов»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь