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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский триатлонист Турбаевский отстранен из-за нарушения антидопинговых правил

Российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

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Источник: РИА "Новости"

Решение принято на основании постановления антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS). В образцах крови, собранных в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, были обнаружены отклонения, которые указывают на манипуляции с ней.

Все результаты Турбаевского в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы.

37-летний Турбаевский является призером чемпионатов Европы в эстафете.

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