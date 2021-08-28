Александр Яремчук принес России десятое золото Паралимпийских игр
Российский легкоатлет Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в Токио в беге на 1500 метров в классе T46.
Российский легкоатлет Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в Токио в беге на 1500 метров в классе T46.
Яремчук в финале показал результат 3 минуты 52,08 секунды. Серебро завоевал болгарин Християн Стоянов (3:52,63), бронза у угандийца Дэвида Эмонга (3:53,51).
Отметим, награда Яремчука стала 28-й для сборной России на Паралимпиаде. На счету российской команды стало 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград Игр в Токио.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Сборная России примет участие в них впервые после допингового скандала,