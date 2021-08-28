Александр Яремчук принес России десятое золото Паралимпийских игр

Отметим, награда Яремчука стала 28-й для сборной России на Паралимпиаде. На счету российской команды стало 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград Игр в Токио.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Сборная России примет участие в них впервые после допингового скандала, из-за которого российские паралимпийцы не были допущены на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.