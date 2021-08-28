Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
09:40 (мск), источник: Московский комсомолец

Александр Яремчук принес России десятое золото Паралимпийских игр

Российский легкоатлет Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в Токио в беге на 1500 метров в классе T46.

Наверх

Яремчук в финале показал результат 3 минуты 52,08 секунды. Серебро завоевал болгарин Християн Стоянов (3:52,63), бронза у угандийца Дэвида Эмонга (3:53,51).

Отметим, награда Яремчука стала 28-й для сборной России на Паралимпиаде. На счету российской команды стало 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград Игр в Токио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Сборная России примет участие в них впервые после допингового скандала, из-за которого российские паралимпийцы не были допущены на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Читайте также
 «Королевы Кабула» остались без дома: истории спортсменок Афганистана
"Моя победа ее потрясла, я не сержусь": израильская гимнастка рассказала...
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
«Зенит» начнет групповой этап ЛЧ матчем с «Челси» в гостях
Стало известно, кому принадлежит идея возвращения Роналду в «МЮ»
Почему умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун? Вся правда 20 лет спустя
Роналду из-за правил АПЛ не сможет вернуть себе 7-й номер в «МЮ»
Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу
Черышев сделал первое результативное действие в этом сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь