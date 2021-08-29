Пловец Дмитрий Черняев принёс России 15-е золото на Паралимпийских играх в Токио
Российский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) на дистанции 100 метров брассом.
Российский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) на дистанции 100 метров брассом.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 31,96 секунд, что является мировым рекордом. Вторым стал колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим — грек Антониос Цапатакис (1.40,20). Другой россиянин, Александр Мольков, пришёл к финишу четвёртым (1.41,27).
Спортсмены соревнуются в категории SB4. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или они могут совершать движения руками, но у них не работают туловище или ноги.