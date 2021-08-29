Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет, сообщается на сайте МОК. Причины смерти не уточняются.

«С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК, графа Жака Рогге», — говорится в заявлении.

Соболезнования выразил нынешний президент МОК Томас Бах.

«Все олимпийское движение будет глубоко оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта. Прежде всего, Жак любил спорт и общение со спортсменами — и он передал эту страсть всем, кто его знал. Его радость в спорте была заразительна. Он был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК», — сказал он.

«Его будут особенно помнить за то, что он защищал молодежный спорт и открывал Юношеские Олимпийские игры. Жак также был ярым сторонником чистого спорта и неустанно боролся с пороками допинга. С тех пор, как мы были вместе избраны членами МОК, нас связала прекрасная дружба, и это продолжалось до его последних дней», — добавил он.

Сообщается, что в знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней во всех объектах МОК. Международный олимпийский комитет попросил все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому жесту памяти.