Отдал Олимпиаду Сочи и позволил подняться ВАДА. Как Жак Рогге руководил МОК

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Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, возглавлявший организацию с 2001 по 2013 год, умер в возрасте 79 лет.

В Бельгии скончался хирург-ортопед, спортивный врач Жак Рогге, известный всему миру как восьмой президент МОК, в 2001 году сменивший у руля самой могущественной спортивной организации самого Хуана Антонио Самаранча. 12 лет, во время которых бельгиец руководил олимпийским движением, получились очень неоднозначными для нашей страны. С одной стороны — зарождение всех допинговых скандалов, которые Рогге отдал на откуп только что основанному ВАДА. С другой — победа заявки Сочи в борьбе за Олимпиаду-2014, которая, безусловно, не могла бы произойти, если бы глава МОК высказался категорически против. Рогге сложно назвать ярким или судьбоносным руководителем, но свой вклад в историю спорта он, безусловно, внес.

Бывший яхтсмен

Как спортсмен Рогге был игроком сборной Бельгии по регби и участвовал в трех Олимпиадах — в парусном спорте в классе «Финн» в 1968, 1972 и 1976 годах (правда, особых успехов здесь не добился). Затем бывший регбист и яхтсмен стал главой Олимпийского комитета Бельгии и Европейского олимпийского комитета. Ну, а в 2001-м достаточно неожиданно возглавил МОК.

Фаворитом в голосовании, которое проходило в Москве, считался канадец Дик Паунд. Но победил (как говорят, не без помощи России) бельгийский функционер. Считается, что именно после этого Паунд направил всю свою энергию на ВАДА, которое при молчаливом согласии Рогге превратилось в настоящую антидопинговую инквизицию.

В первый же год правления бельгийского хирурга случились самые скандальные в истории Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. С антикоррупционным расследованием в оргкомитете, с массовым пересмотром результатов в лыжах и со вторым комплектом медалей, врученным канадским фигуристам под давлением СМИ. Складывалось ощущение, что Рогге находится в полной растерянности и олимпийское движение сейчас полетит в тартарары. Но краха не произошло, бельгийцу удалось выправить ситуацию, хотя со временем ему и пришлось поделиться частью важных полномочий с ВАДА.

Несгибаемый

Рогге принято считать консерватором. Он на 10 лет почти заморозил олимпийскую программу, стойко отражая все атаки гигантоманов и реформаторов. Его решимости хватило даже на то, чтобы отказать американцам в желании провести Олимпиаду-2016.

В 2011-м агитировать за Чикаго на сессию МОК в Копенгаген приезжал сам президент США Барак Обама, но уехал ни с чем — Игры получил Рио. Много было противников в 2007-м и у российской заявки на Сочи, но и здесь бельгиец проявил завидную стойкость.

Конечно, были в подходе Рогге и свои минусы. И часть «бомб», заложенных при правлении бельгийца, взорвались уже при его преемнике Томасе Бахе. Но, с другой стороны, Рогге не побоялся пойти на эксперимент с юношеской Олимпиадой, который в целом получился удачным. В 2002 году он стал первым президентом МОК, поселившимся в Олимпийской деревне, а не в пятизвездном отеле (эта традиция, увы, при Бахе была нарушена). После ухода с поста президента МОК Рогге стал почетным президентом организации, а также был назначен специальным посланником ООН по делам молодежи, беженцев и спорта. В связи с его кончиной в знак траура олимпийский флаг на пять ближайших дней будет приспущен на всех объектах МОК.

Не скрывал радости от победы Сочи

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«Жак любил спорт и любил общаться со спортсменами. Он передал эту страсть всем, кто его знал. Он заражал людей своим спортивным энтузиазмом, — сказал нынешний президент МОК Томас Бах. — Он был опытным руководителем, помогал реформировать и преобразовывать МОК. Его будут особенно помнить за то, что он защищал молодежный спорт и основал юношеские Олимпийские игры. Он также был ярым сторонником чистого спорта и неустанно боролся с допингом. С тех пор как мы были вместе избраны членами МОК, нас связывала прекрасная дружба. Олимпийское движение будет оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта».