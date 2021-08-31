Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото со спортсменами из России

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце», — написал он 30 августа на своей странице в Facebook.

Под записью спортсмена пользователи оставляют одобрительные комментарии и благодарят его за «гражданскую позицию» и «порядочность». Цветов также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не выиграл золотую медаль.

Накануне во время церемонии награждении призеров забега на 100 м в категории T35 на подиум поднялись представители сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Дмитрий Сафронов (первое место) и Артем Калашян (третье место), а также Игорь Цветов (второе место) из города Николаева (Украина). После церемонии вручения медалей россияне предложили украинцу сделать совместное фото, однако Цветов демонстративно отказался и всю фотосессию оставался в стороне, пишет «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК), комментируя инцидент, отметили, что у российских спортсменов не было масок, поэтому спортсмен из Украины имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета.

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В начале августа украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

При этом минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Могучих якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.