Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото со спортсменами из России

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце», — написал он 30 августа на своей странице в Facebook.
Под записью спортсмена пользователи оставляют одобрительные комментарии и благодарят его за «гражданскую позицию» и «порядочность». Цветов также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не выиграл золотую медаль.
Накануне во время церемонии награждении призеров забега на 100 м в категории T35 на подиум поднялись представители сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Дмитрий Сафронов (первое место) и Артем Калашян (третье место), а также Игорь Цветов (второе место) из города Николаева (Украина). После церемонии вручения медалей россияне предложили украинцу сделать совместное фото, однако Цветов демонстративно отказался и всю фотосессию оставался в стороне, пишет «Спорт-Экспресс».
В пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК), комментируя инцидент, отметили, что у российских спортсменов не было масок, поэтому спортсмен из Украины имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета.
В начале августа украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.
При этом минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Могучих якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 16 августа предположил, что украинская легкоатлетка может уехать из страны из-за давления.