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15:15 (мск), источник: РБК

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады

На счету российской команды 31 золотая, 20 серебряных и 36 бронзовых награды. Лидируют китайцы, у которых 66 золотых медалей.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка Виктория Ищиулова завоевала золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Ее результат составил 29,91 секунды. Второй стала бразильянка Сесилия Джеронимо де Араухо (30,83), третьей — итальянка Ксения Франческа Палаццо (31,17).

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16-летняя Ищиулова является четырехкратной чемпионкой Европы, дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

Еще одну золотую медаль в плавании принес сборной России Андрей Калина, победивший на дистанции 200 м комплексом. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Вторым стал австралиец Тимоти Ходж (2.15,42), третьим — француз Юго Дидье (2.17,15).

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Ранее в Токио 34-летний Калина стал победителем на дистанции 100 м брассом. До 2013 года он представлял сборную Украины, в составе которой трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012).

Кроме того, легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль в толкании ядра с результатом 11,03 м. Серебро получила испанка Мириам Матринес Рико (9,62), бронзу — китаянка У Цин (9,36).

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Таким образом, российская сборная вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады: 31 золотая, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (66−42−35), на третьем месте — британцы (30−24−30), на четвертом — американцы (25−27−18).

Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября. Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают на них под флагом Паралимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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