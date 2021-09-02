Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на “Экспо”. Это всё то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — приводит слова мэра города Константина Шестакова ТАСС.
Такое заявление Шестаков сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее сообщалось, что