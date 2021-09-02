Россияне завоевали восемь медалей в девятый день Паралимпийских игр

Все серебряные медали в четверг были завоеваны россиянами в плавании, награды добыли Вячеслав Емельянцев (100 метров на спине, класс S14) и Валерия Шабалина (100 м на спине, S14), а также женская команда в комбинированной эстафете 4 по 100 м (Анастасия Гонтарь, Виктория Ищиулова, Ани Палян и Елизавета Сидоренко).

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Бронзовые медали взяли пловцы Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем, S6), Александр Скалиух (100 м баттерфляем, S9) и Владимир Даниленко (50 м на спине, S2), а также тхэквондисты Даниил Сидоров (до 61 кг, K44) и Анна Поддубская (до 49 кг, K44).

Волейболисты сборной России пробились в четверг в финал паралимпийского турнира, обыграв в полуфинальном матче команду Бразилии со счетом 3−1. Сборная России по бочча, в свою очередь, сначала обыграла в рамках группы A (класс ВС1/ВС2) команду Аргентины (9:7), а после уступила сборной Таиланда со счетом 0:13.