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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин не исключил, что Россия примет Олимпийские игры

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил проведения Олимпийских игр в России, если «принципы олимпизма не будут извращаться» и «не будет примесей политхарактера» у соревнований.

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Источник: Reuters

В четверг мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что власти региона планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.

Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с сожалением отметил, что все меньше стран претендуют на проведение у себя Олимпиады ввиду сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

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«Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера», — сказал Путин.

«Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — добавил российский президент.


Путин отметил, что в целом проведение крупных международных политических мероприятий и спортивных соревнований всегда идет на пользу тому или иному региону.

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