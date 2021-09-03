Путин не исключил, что Россия примет Олимпийские игры

В четверг мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что власти региона планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.
Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с сожалением отметил, что все меньше стран претендуют на проведение у себя Олимпиады ввиду сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.
«Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера», — сказал Путин.
«Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — добавил российский президент.
Путин отметил, что в целом проведение крупных международных политических мероприятий и спортивных соревнований всегда идет на пользу тому или иному региону.