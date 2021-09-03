Россия обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде
Сборная России обновила свое достижение по количеству завоеванных медалей в истории летних Паралимпийских игр.
Сборная России обновила свое достижение по количеству завоеванных медалей в истории летних Паралимпийских игр.
Российский пловец Роман Жданов принес команде 103-ю медаль, победив в заплыве на 50 м на спине в классе S4.
Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице.
В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
Медальный зачет (золото — серебро — бронза — всего)