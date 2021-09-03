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14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Россия обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде

Сборная России обновила свое достижение по количеству завоеванных медалей в истории летних Паралимпийских игр.

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Источник: РИА "Новости"

Российский пловец Роман Жданов принес команде 103-ю медаль, победив в заплыве на 50 м на спине в классе S4.

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До этого лучший результат был на Паралимпиаде в Лондоне-2012. Тогда Россия завоевала 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.
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Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Медальный зачет (золото — серебро — бронза — всего)

  1. Китай — 84−49−45 (178)
  2. Великобритания — 37−31−38 (106)
  3. Россия — 33−28−43 (104).

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