США обошли Россию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио
Сборная России завоевала две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды в 10-й соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
Сборная России завоевала две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды в 10-й соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России (ПКР) опустилась с третьего на четвертое место.
Всего на счету команды ПКР 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. На третье место поднялась сборная США (34−34−24).
Лидирует в медальном зачете Паралимпиады сборная Китая (85−53−46), второе место занимает команда Великобритании (37−34−40).
Россия на Играх в Токио установила собственный рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде (107), превзойдя результат Паралимпийских игр в Лондоне (102 медали).