Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
18:00 (мск), источник: Sport24

США обошли Россию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио

Сборная России завоевала две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды в 10-й соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

Наверх
Читайте также
Россия обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде

В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России (ПКР) опустилась с третьего на четвертое место.

Всего на счету команды ПКР 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. На третье место поднялась сборная США (34−34−24).

Лидирует в медальном зачете Паралимпиады сборная Китая (85−53−46), второе место занимает команда Великобритании (37−34−40).

Россия на Играх в Токио установила собственный рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде (107), превзойдя результат Паралимпийских игр в Лондоне (102 медали).

Читайте также
 Ведущая «Матч ТВ» — о разводах из-за измен: «Что это? Нежелание принять факт, что люди бывают полигамны?»
Жена экс-вратаря сборной России выложила откровенное фото без одежды: «Playboy отдыхает!»
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года
РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
Биатлониста Матвея Елисеева выгнали из группы Каминского
Гендиректор ЦСКА объяснил продажу футболистов в «Локомотив»
Матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет в Лондоне
Третьяк: Сборная России будет готовить два состава на Олимпиаду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь