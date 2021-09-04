Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио
На данный момент на счету сборной Китая 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.
На данный момент на счету сборной Китая 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.
У идущей второй сборной Великобритании (40−36−41) уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.
Сборная Китая с 2004 года выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр.
Сборная России идет на четвертом месте в командном зачете с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.
Паралимпиада в Пекине завершится в воскресенье.