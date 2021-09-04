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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио

На данный момент на счету сборной Китая 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.

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Источник: Reuters

У идущей второй сборной Великобритании (40−36−41) уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.

Сборная Китая с 2004 года выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр.

Сборная России идет на четвертом месте в командном зачете с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.

Паралимпиада в Пекине завершится в воскресенье.

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