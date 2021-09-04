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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России обошла США и поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

В активе российских паралимпийцев теперь 117 наград — 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.

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Источник: Reuters
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Сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

Лидирует в общем зачёте команда Китая (91−53−50), второй идёт сборная Великобритании (40−38−43).

На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012.

Паралимпийские игры в Токио завершатся завтра, 5 сентября.

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