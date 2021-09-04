Сборная России обошла США и поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России по стрельбе из лука выиграла золото Паралимпиады в Токио

Сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012.