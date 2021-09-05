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09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России по итогам Паралимпиады в Токио останется на четвертом месте неофициального медального зачета. Лучше результат только у Китая, Великобритании и США.

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Источник: Reuters

Всего у России 118 медалей — это больше, чем у США, которые находятся на третьем месте командного зачета. У России и США одинаковое число золотых наград — по 36, но у американской сборной больше серебряных медалей.

Лидеры медального зачета

  1. Китай — 206 медалей: 95 золотых, 60 серебряных, 51 бронзовая
  2. Великобритания — 123 медали: 41 золотая, 38 серебряных, 44 бронзовые
  3. США — 103 медали: 36 золотых, 36 серебряных, 31 бронзовая
  4. Россия — 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых
  5. Нидерланды — 59 медалей: 25 золотых, 17 серебряных, 17 бронзовых

На Паралимпиаде еще разыграют три комплекта наград в бадминтоне, по одному — в стрельбе и баскетболе. Россия не претендует на эти медали.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Японии и Великобритании. На счету сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

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