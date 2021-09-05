Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
Сборная России по итогам Паралимпиады в Токио останется на четвертом месте неофициального медального зачета. Лучше результат только у Китая, Великобритании и США.
Сборная России по итогам Паралимпиады в Токио останется на четвертом месте неофициального медального зачета. Лучше результат только у Китая, Великобритании и США.
Всего у России 118 медалей — это больше, чем у США, которые находятся на третьем месте командного зачета. У России и США одинаковое число золотых наград — по 36, но у американской сборной больше серебряных медалей.
На Паралимпиаде еще разыграют три комплекта наград в бадминтоне, по одному — в стрельбе и баскетболе. Россия не претендует на эти медали.
На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Японии и Великобритании. На счету сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.