Президент МПК Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми

Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

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«Не могу поверить, что наш праздник подходит к концу, спасибо, Токио! Вместе вопреки предсказаниям мы сделали это, Паралимпийские игры в Токио не только вошли в историю, они были фантастическими. В течение 18 последних дней спортсмены дарили уверенность, счастье и надежду, устанавливали рекорды, раскрывали душу, согревали сердца и, что важно, спортсмены меняли жизнь. Народ Японии — вы сделали это возможным», — сказал Парсонс.

"В процессе восстановления от пандемии нельзя оставить позади 15% населения планеты, мы должны смотреть дальше, должны учитывать интересы не только атлетов, но и 1 миллиарда 200 миллионов человек с ограниченными возможностями. Мы хотим продолжить дело [основателя паралимпийского движения Людвига] Гуттмана и создать мировое общественное движение, которое будет выступать за наглядность, доступность и равные возможности.

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Как один спортсмен заметил, люди с ограниченными возможностями не должны совершать исключительные поступки, чтобы быть признанными. Настало время объявить летние Паралимпийские игры в Токио закрытыми, призываю паралимпийских атлетов со всего мира встретиться снова в Париже через три года, где вы опять будете вдохновлять и восхищать мир", — заключил он.

Всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41−38−45), третьей — США (37−36−31), четвертой — России (36−33−49).