Искусство храбрых: как сборная России выступила на Паралимпиаде

Сборная России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, уступив Китаю, Великобритании и США. Наша команда показала свой лучший результат в истории по числу завоеванных наград — 118, из которых 36 золотых. До этого высшее достижение было в Лондоне-2012 (102 медали/36 золотых). А вот Игры-2016 в Рио-де-Жанейро наша команда пропустила из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поэтому многие российские спортсмены девять лет ждали возможности проявить себя на Играх и сполна воспользовались своим шансом.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Китай вне конкуренции

Сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпиады пятый раз подряд, причем китайцы побеждают не только в тех видах, где у них традиционно сильная школа — в стрельбе, настольном теннисе и бадминтоне, но и на площадках с более высокой конкуренцией.

Например, на Играх-2020 они выиграли турниры по легкой атлетике и плаванию. А это два самых медалеемких вида программы летних Игр. Китайцы лидировали с первого до последнего дня Паралимпиады в Токио, и в итоге их отрыв от занявших второе место британцев составил настоящую пропасть — 55 золотых медалей.

Россияне по ходу соревнований поднимались на вторую строчку, а перед заключительным днем замыкали топ-3, но концовку Игр сильнее провели соперники. У США на одно золото больше, у британцев — на пять. По общему количеству наград мы третьи.

Члены сборной ПКР на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр | Источник: РИА "Новости"

Радует, что после неоднозначного пропуска Игр в Рио-2016 в Токио отправилась очень солидная команда: 241 спортсмен в 19 из 22 возможных видов спорта. У нас была одна из самых крупных делегаций. Большей заявкой располагали только Япония, Китай и Бразилия. При этом никаких конкретных медальных планов нашей команде изначально не ставилось. Важнее всего было, чтобы наши спортсмены сохранили здоровье, несмотря на тяжелые погодные условия и все сложности, связанные с распространением COVID-19.

Россияне отлично с этим справились. За время проведения Паралимпиады ни один из наших спортсменов не заразился коронавирусом, а целый ряд наших ребят показали просто феноменальные результаты.

Победа на старте

Итоги Лондона-2012 российские паралимпийцы действительно превзошли по общему количеству наград, повторив показатель по золоту. Но значительно прибавили основные конкуренты, в частности сборная США, которая в 2012 году была шестой, в 2016-м — четвертой, а сейчас впервые с 2008 года вернулась в топ-3. Правда, сравнивать не совсем корректно, поскольку с 2012 года количество комплектов медалей на Паралимпиаде увеличилось на 36. И вообще, обострение конкуренции в паралимпийском спорте — это хорошо, хотя всем понятно, что медали здесь вторичны. Сам факт выхода на старт этих мужественных людей вопреки судьбе — это уже победа.

Валерия Шабалина, завоевавшая золотую медаль в плавании на 200 м комплексом среди женщин в классе SM14 | Источник: РИА "Новости"

Если говорить про расклад в отдельных видах спорта, надо отметить, что по сравнению с Паралимпиадой 2012 года мы немного сбавили обороты в легкой атлетике, но улучшили результаты в плавании. Впервые в истории у нас есть золото в велоспорте и фехтовании, первые награды Игр — в бочче и гребле на каноэ. А вот футбол, в котором в Лондоне-2012 у нас было золото, исчез из паралимпийской программы. В паратхэквондо, которое дебютировало на Играх, россияне завоевали три бронзовые награды.

— Я считаю, что выступление нашей сборной можно смело назвать достойным: 118 медалей — великолепный результат — отметил в беседе с «Известиями» участник четырех Паралимпийских игр, депутат Госдумы Михаил Терентьев. — Все спортсмены — молодцы, боролись, показали характер и волю к победе. Очень интересная была финальная игра наших волейболистов против иранцев. Удивили легкоатлеты и пловцы, они показали высокие результаты. Мы видим, что паралимпийское движение в России развивается. Это не может не радовать.

17 рекордов

В первую очередь стоит отметить пловцов. Валерия Шабалина, Роман Жданов и Андрей Калина увозят из столицы Японии по три золота. 26-летняя уроженка Челябинска выиграла на дистанциях 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием. 23-летний Жданов из Горно-Алтайска не имел конкурентов на 50 м брассом, 150 м комплексным плаванием и 50 м на спине. 34-летний представитель Санкт-Петербурга Андрей Калина быстрее всех проплыл 100 м брассом, 200 м комплексным плаванием и в комбинированной эстафете.

Давид Джатиев и Дмитрий Сафронов (в центре) в забеге на 100 м | Источник: Reuters

В целом примерно половину медалей, завоеванных россиянами в Токио, принесли именно пловцы (49). По две золотые награды в столице Японии выиграли велогонщик Михаил Асташов, фехтовальщик Александр Кузюков, легкоатлет Дмитрий Сафронов и пловец Андрей Николаев. Большинство наших спортсменов посвящали награды своим тренерам.

— Галина Кошелева заботится и лелеет нас, без нее ничего бы этого не было, — рассказал «Известиям» Дмитрий Сафронов. — Сколько она работала, сколько натерпелась от нас, от моего сложного характера, я постоянно с ней спорил, а она всегда оказывалась права. Обе мои медали посвящаю ей. Она мне как вторая мама. Вчера пришла, и сказала мне: «Ты десять лет для чего работал? Чтобы выйти и одну медаль выиграть?» Поэтому мотивации у меня было хоть отбавляй.

В Токио наши спортсмены установили 17 мировых рекордов. Это происходило почти в каждый соревновательный день. Особенно запомнилось достижение Дениса Гнездилова в толкании ядра среди атлетов ростом не более 130 см. В ходе соревнований Гнездилову пришлось дважды обновлять мировой рекорд, чтобы победить.

— Я раньше занимался спортом для себя. Работал на фейсконтроле в клубе, приходилось и там спорт подключать. Ну немного в другом ключе, не как сейчас, — рассказал СМИ Денис Гнездилов. — Ушел оттуда, занимался пауэрлифтингом. Мы как-то пересекались по рабочим моментам с отцом Димы Тарабина (призер чемпионата мира-2013 в метании копья. — «Известия»). Он мне говорил: «Давай познакомлю тебя с сыном, у тебя есть дар, нужные качества для спорта». Встретились с Димой, и уже он меня свел с другим нашим легкоатлетом Максимом Афониным, который познакомил с Николаем Александровичем Колодко. Это история не одного месяца, около года заняла эта дорога. И я всем хочу сказать спасибо за то, что они меня привели к паралимпийской медали.

Денис Гнездилов | Источник: Reuters

В традиционном параде атлетов на церемонии закрытия приняли участие только знаменосцы. От российской команды на эту роль был выдвинут пловец Роман Жданов. Остальная делегация ПКР, которая составила около 150 человек, вышла на стадион заранее.