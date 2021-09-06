Минспорт допустил проблемы с отбором на Олимпиаду из-за невыдачи виз США

«Нам все проблематичней стало получать визы по линии МИДа в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — сказал Морозов (цитата по ТАСС).
Легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой пришлось пропустить этап Бриллиантовой лиги, который прошел 21 августа в США, из-за проблем с получением американских виз.
Американское диппредставительство в Москве 30 апреля объявило, что с 12 мая приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.
В посольстве объяснили это решение запретом на наем россиян и граждан третьих стран. В диппредставительстве заявили, что были вынуждены сократить штат сотрудников на 75%, что сделало невозможным оказание соответствующих услуг.