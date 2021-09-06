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13:17 (мск), источник: РБК

Минспорт допустил проблемы с отбором на Олимпиаду из-за невыдачи виз США

Министерство спорта России сталкивается с серьезными трудностями при получении виз в США для членов команд для участия в соревнованиях. Об этом на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм сообщил замминистра спорта Алексей Морозов.

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Источник: РИА "Новости"
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«Нам все проблематичней стало получать визы по линии МИДа в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — сказал Морозов (цитата по ТАСС).

Легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой пришлось пропустить этап Бриллиантовой лиги, который прошел 21 августа в США, из-за проблем с получением американских виз.

Американское диппредставительство в Москве 30 апреля объявило, что с 12 мая приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

В посольстве объяснили это решение запретом на наем россиян и граждан третьих стран. В диппредставительстве заявили, что были вынуждены сократить штат сотрудников на 75%, что сделало невозможным оказание соответствующих услуг.

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