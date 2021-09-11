Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW

Катушев заявил, что Фонд поддержки олимпийцев не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность. «Спортсмены — очень практичные люди. Как правило, доля проданных автомобилей составляет шесть процентов», — добавил он.

Ранее 11 сентября стало известно, что золотые медалисты получат автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам подарят BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.