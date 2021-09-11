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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены смогут продать подаренные BMW. Его слова приводит URA.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Катушев заявил, что Фонд поддержки олимпийцев не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность. «Спортсмены — очень практичные люди. Как правило, доля проданных автомобилей составляет шесть процентов», — добавил он.

Ранее 11 сентября стало известно, что золотые медалисты получат автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам подарят BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.

По общему количеству выигранных наград на Олимпиаде в Токио российская сборная заняла третье место в неофициальном командном зачете. На счету отечественных спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

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