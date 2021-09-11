Чемпионы Токио-2020 получат по машине за 6 миллионов рублей. Это бонус от меценатов

Сегодня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград чемпионам и призерам Олимпиады в Токио. Указ Президента РФ о награждении орденами и медалями 128 наших спортсменов появился сразу после завершения Игр-2020. Месяц спустя героев национальной сборной поздравил лично Владимир Путин. Одновременно было объявлено о сохранении традиции автомобильных подарков от Фонда поддержки олимпийцев России, которая существует с 2006 года. Чемпионы ОИ-2020 получат машины BMW X5 стоимостью около шести миллионов рублей, призеры — BMW X3 примерно за три-четыре миллиона рублей. Это дополнительный бонус сверх государственной премии и региональных выплат за медали.

Сражались за спортивную честь России

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Накануне в ходе президентского Совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин назвал выступление нашей команды в Токио «достойным» и «в целом удовлетворительным». Сейчас он подтвердил эту оценку. «Понимаю, как это было непросто, в отдельных моментах запредельно трудно, — подчеркнул глава государства. — Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов. И жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, — они тоже внесли свою лепту. Не могу не вспомнить и известные, к сожалению, далекие от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но вы выдержали все, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России, и сражались достойно. Подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество».

Напомним, что в Токио сборная Олимпийского комитета России завоевала 71 медаль (20 золотых), заняв третье место по общему количеству наград и пятое — по золоту. Олимпийские медали заработали 128 человек (в том числе 35 — золотые). У нас пять двукратных чемпионов ОИ-2020 (Евгений Рылов, София Позднякова, Виталина Бацарашкина, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко) и еще семь спортсменов, которые, помимо золота, завоевали награды другого достоинства. За каждую завоеванную награду были предусмотрены премии из госбюджета: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу. Кроме того, дополнительные деньги выплатят местные власти (там суммы разнятся, но часто сопоставимы с федеральными выплатами).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS3phqBos6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмены — очень практичные люди

До последнего оставалось неясным, будет ли продолжена традиция подарков чемпионам и призерам Олимпиады в виде дорогих иномарок. Это происходило после каждой Олимпиады начиная с 2006 года за счет негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. Этот фонд создали и финансируют самые успешные российские предприниматели. При этом сами спортсмены все равно почему-то называют подаренные машины «президентскими». В последнее время традиция подвергалась критике, в том числе из-за скандалов во время перепродажи автомобилей и из-за того, что такой подарок подходит далеко не всем (например, три года назад машину получила 15-летняя Алина Загитова). Тем не менее традицию решено продолжить.

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев сообщил, что, как и в 2018 году, герои Олимпиады получат машины немецкого автопроизводителя BMW. «Золото — X5 различных комплектаций, серебро — Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза — это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень, — приводит слова Катушева ТАСС. — У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это».

Также в Фонде не видят проблемы в возможной последующей перепродаже авто. В прошлые годы некоторые автодилеры были готовы приобрести «президентские» машины сразу после выезда с Красной площади, где происходило их торжественное вручение. «По закону о благотворительности мы не имеем права указывать, как этой помощью распоряжаться. И потом, спортсмены — это очень практичные люди. Многие, продавая автомашины, такие случаи нам известны, жертвуют деньги на благотворительность. По нашим данным, мы их постоянно собираем, количество перепроданных автомобилей, как правило, не превышает шести процентов от общего количества», — отметил Катушев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CTrll18oXX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CTrll18oXX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CTrll18oXX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sadulaev Abdulrashid (@sadulaev_abdulrashid)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Символ жизненного успеха

После 2006 года олимпийцам в разных случаях вручались дорогостоящие иномарки четырех производителей — BMW, Audi, Mercedes и Toyota. Предпринимались попытки разделить подарки на «мужские» и «женские», но в конечном счете было решено производить градацию в соответствии с результатами и стоимостью машины. При этом такой презент для спортсменов не всегда радость, но порой и головная боль. Ведь это не магнитик на холодильнике. Содержание элитной иномарки требует немалых денег, и это по карману только самым высокооплачиваемым спортсменам. Про этом попытка избавиться от подарка на колесах порой ставит атлетов в неловкое положение перед болельщиками.

Некоторые любители спорта считают, что «президентское» авто — это не просто средство передвижения и частная собственность, но некий символ, вроде ордена и медали. Поэтому его продажу можно трактовать как проявление неуважения и к дарителями, и даже к Президенту РФ. Спортсмены с такой трактовкой обычно не согласны, и на этом фоне звучали предложения усовершенствовать способ премирования олимпийцев. Например, отказавшись от дорогих иномарок, которые выглядели как воплощение грез наяву 10−15 лет назад, а сейчас вовсе не являются безусловными символами жизненного успеха. Тем не менее пока традиции сохранены. И герои Токио-2020 все-таки стали владельцами престижных машин.