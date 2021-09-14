Украина хочет провести зимнюю Олимпиаду. Реально ли это и чем грозит России?

Во время мероприятий, посвященных 30-летию Олимпийского комитета Украины, неоднократно на самом высоком уровне озвучивалась идея проведения в этой стране зимней Олимпиады. Об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский, его поддержал приглашенный в Киев глава МОК Томас Бах. В ближайшее время в штаб-квартиру МОК в Лозанне отправится делегация Украины — возможно, это станет первым шагом к созданию национального заявочного комитета. Если речь об Играх-2030, надо поторопиться — выборы пройдут уже в 2023 году. Другой разговор, насколько реальны все эти желания, ведь разговоры об украинской Олимпиаде ведутся с 2006 года, и с тех пор ближе она не стала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTulwpqrcUI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTulwpqrcUI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTulwpqrcUI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олімпійська команда |OlympicUA (@the_olympic_team_ua)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Проблемные 230 километров

«Большая мечта — это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр, — заявил Владимир Зеленский. — В такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца — мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять — всегда нелегко. Легко — не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр — мы точно попробуем». Томас Бах, увидев «чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры Украины» и «учитывая замечательные спортивные традиции страны», приветствовал данную инициативу.

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Но все это пока что — слова. Реально ли воплощение подобного проекта в жизнь, и чем это грозит России? Главным природным затыком для многих организаторов зимних Олимпиад являются высокие горы. Для соревнований по скоростному спуску требуется перепад высот в 1000 метров — таких мест в освоенном человеком мире не так уж и много. Но на Украине этой проблемы нет. Под Ивано-Франковском находится горнолыжный курорт «Буковель», который спокойно закроет все потребности альпийских дисциплин. Другой разговор, что это очень далеко от Киева (650 км) и неблизко (230 км) от Львова, который выражал готовность принять «равнинные» соревнования Олимпиады. Это гарантированно потребует очень серьезных вложений в транспортную инфраструктуру.

Идея провести зимнюю Олимпиаду на Украине появилась еще в 2006 году, когда только начал раскручиваться курорт «Буковель». Это было еще при президенте Ющенко, и речь шла об Играх-2018. Затем в 2010-м идею подхватил Виктор Янукович, предложивший бороться за проведение ОИ-2022. Тогда же о своих олимпийских амбициях заявил и Львов. Но проект практически не двигался, хотя фонд «Олимпийская надежда-2022» умудрился освоить 165 миллионов гривен. Как бы то ни было, последующие политические события окончательно перечеркнули эти планы. Теперь и Владимир Зеленский решил сделать зимнюю Олимпиаду «частью будущего Украины». Сначала речь шла о совместной заявке с Белоруссией или Польшей. Но теперь, видимо, украинцы готовы справиться самостоятельно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTtkNdZs7BQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTtkNdZs7BQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Сильные конкуренты

Согласно официальным данным, экономные корейцы провели Олимпиаду в Пхенчхане «всего» за 13 миллиардов долларов. Но это без инвестиций в неспортивную инфраструктуру. Украине точно надо готовить несколько миллионов на заявочную кампанию (эти затраты не вернутся даже в случае поражения на выборах) плюс не менее 20 миллиардов на строительство объектов Игр, которых в стране сейчас практически нет. Ну, если не считать курорта «Буковель» и стадиона «Арена Львов» для торжественных церемоний. Помимо этого, придется строить:

Две или три Олимпийские деревни;

Две ледовые арены для хоккея плюс тренировочные катки;

Ледовую арену для фигурного катания и шорт-трека;

Ледовую площадку для керлинга;

Конькобежный овал;

Два трамплина для прыжков на лыжах;

Санно-бобслейную трассу;

Снежный парк для сноуборда и фристайла;

Вместительную арену с трассами для лыжных гонок и биатлона.

И это в том случае, если программа Игр останется неизменной, что не факт. Для того чтобы использовать по назначению многие из этих объектов после завершения Олимпиады, потребуются дополнительные, очень серьезные расходы — некоторые организаторы просто сносят олимпийские объекты сразу после окончания стартов. Желающих тратить огромные деньги на Олимпиаду очень немного, но как раз к 2030 году собирается неплохая компания претендентов. И за свой дорогостоящий проект украинцам еще придется побороться с испанско-французским регионом Каталония, американским Солт-Лейк-Сити и японским Саппоро. Впрочем, из-за коронавирусных дел эти заявки могут не дойти до МОК или оказаться отложенными до 2034 года.

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В 2012 году Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы по футболу, но после событий 2014 года добровольно отказалась от ряда крупных спортивных стартов — например, были отозваны заявки на чемпионат мира по хоккею-2015 и Евробаскет-2017. При этом страна приняла чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду, чемпионат Европы-2020 по художественной гимнастике и некоторые другие крупные соревнования. Подана заявка на чемпионат Европы-2025 по баскетболу, а от идеи проведения совместного с Россией ЧЕ-2026 по гандболу было решено отказаться. Но это все по уровню затрат, конечно, несопоставимо с зимней Олимпиадой. С другой стороны, украинцы, безусловно, имеют право тратить свои бюджетные деньги так, как им хочется.

Другой вопрос, что в стране есть проблемы с преемственностью и стабильностью власти — и эта для такого долгого проекта, как Олимпиада, даже большая головная боль, чем финансовый вопрос.

Для России проект Олимпиады на западе Украины, если он все-таки будет реализован, имеет свои минусы и плюсы. Минус — это, безусловно, внешнеполитический контекст, который навряд ли сильно смягчится даже через девять лет. Наверняка это негативно отразится и на наших участниках Игр. Большой плюс — Олимпиада пройдет в схожих с нашими климатических условиях, в понятной культурной среде и в привычном часовом поясе. Это здорово облегчит подготовку и логистику наших сборных.