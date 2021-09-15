«Я не думал, что это газон». Что герои Олимпиады-2020 делают с подаренными им машинами
Как минимум один новенький BMW уже выставили на продажу. Другой был припаркован не по правилам.
Как минимум один новенький BMW уже выставили на продажу. Другой был припаркован не по правилам.
В субботу, 11 сентября, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил российским чемпионам и призёрам Олимпийских игр — 2020 ключи от новеньких автомобилей BMW. Покинув площадь у Кремля, эти машины разъехались по городам и стоянкам счастливых владельцев.
Впрочем, одну машину уже выставили на продажу. Владельцу второй, возможно, придётся разбираться с крупным штрафом. А третий подарил свой автомобиль отцу.
Первый небольшой скандальчик, связанный с подарком за успехи в Токио, спровоцировал герой Олимпиады-2020, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, оставивший новый BMW на газоне. За это в Москве автомобилистов наказывают штрафом в пять тысяч рублей. Однако автомобиль ещё не поставлен новым собственником на учёт в ГИБДД, а это означает, что он принадлежит «Фонду поддержки олимпийцев России». То есть машина принадлежит юридическому лицу, и с него может быть взыскана куда более серьёзная сумма — до 300 тыс. рублей.
«Я не думал, что это газон — какой-то бугор, просто земля. Я приехал на радио на прямой эфир, перекрыл другую машину, мне позвонили, попросили перепарковаться. Времени уже не было — выход в прямой эфир был. Рядом нигде свободных мест не оказалось. Поставил так на 20 минут. Извините, пожалуйста, что так получилось», — приводит слова Нагорного «Газета.ру».
Как минимум один из автомобилей кто-то из спортсменов уже выставил на продажу. Владелец BMW X3 неизвестен, но, судя по модели машины, её получил в подарок один из серебряных призёров Игр. Цена олимпийского автомобиля на сайте объявлений — 5 100 000 рублей.
Кем бы ни был этот спортсмен, осуждать его не стоит — он имеет право распоряжаться подарком как ему угодно. В конце концов, надо понимать, что само содержание и обслуживание такой машины — дорогое удовольствие. А у атлета уже вполне может быть свой любимый автомобиль.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пока не успела получить свой автомобиль, так как она не смогла попасть на встречу с президентом России и вручение автомобилей из-за того, что участвовала в соревнованиях и не могла остаться на карантине.
Впрочем, чемпионка рассказала, что ездить на новом BMW сама она не собирается: «Права есть у папы и супруга, так что и без меня будет кому на ней кататься», — приводит её слова ТАСС.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев рассказал, что свой автомобиль он подарит отцу. «Президентский автомобиль имеет особую ценность для меня как для спортсмена. Поэтому хочу, чтобы на нём ездил отец», — написал Евлоев в своём «инстаграме».
А вот олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина — одна из тех, кто оставит подаренный автомобиль себе.
«Состоялось торжественное награждение олимпийцев в Кремле. Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно, и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили — о такой машине я и мечтала, оставлю её себе».
Исключение из правил по соотношению завоёванной медали и модели подаренного автомобиля сделали только для сестёр Авериных, переживших на Играх в Токио большой скандал.
Серебряный призёр Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина получила BMW X5, который вручают российским золотым медалистам. Также автомобилем BMW X3 наградили Арину Аверину, которая в Токио стала лишь четвёртой.
Ангелина Николаева