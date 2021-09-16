Паралимпийцы из Казахстана получили в подарок машины и квартиры: призы не хуже, чем у олимпийской сборной

Паралимпийские игры в Токио сложились удачно для Казахстана — спортсмены завоевали 5 наград. Напомним, Давид Дегтярев взял золото в пауэрлифтинге, три серебра в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали.

Рассмотрим, как дела у параспортсменов — все ли получили заслуженные призы?

Парадзюдоистов (все трое — уроженцы Атырау!) радушно встретили на родине. Организаторы специально для торжественного случая раздобыли кабриолет, чтобы встречающие воочию могли увидеть спортсменов.

Аким Атырауской области вручил героям ключи от двухкомнатных квартир и сертификат на один миллион тенге. Не обошлось без авто: мужчины традиционно получили по Toyota Camry, Зарине Байбатиной (ставшей лучшим спортсменом августа по мнению читателей Sports.ru Казахстан) достался новенький Toyota RAV4.

Также спортсмены получили от государства причитающиеся за серебряную медаль 63 миллиона тенге. Спонсор федерации парадзюдо дополнительно выделил еще миллион. Президент республики подписал указ о награждении дзюдоистов орденом «Парасат». Ануар Сариев после награждения отметил, что на следующих Играх намерен поднять планку выступлений.

«Основная цель была, конечно, золото. Жаль, что не смог его завоевать, хотя уже практически держал в руках. Постараюсь через 3 года, на следующих летних Играх в Париже, не повторять своих ошибок».

Главный герой и единственный обладатель золота из Казахстана в Токио Давид Дегтярев получил из рук акима Акмолинской области ключи от трехкомнатной квартиры и автомобиля Toyota Camry. Аким Ермек Маржикпаев был доволен:

«Все мы, акмолинцы, безмерно гордимся этой победой. Мы славим достижения Давида, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов», — пожелал градоначальник спортсмену.

«Я посвящаю свою победу нашей прекрасной стране», — коротко сказал после награждения Дегтярев.

Также пауэрлифтеру вручили сертификат на 106 миллионов тенге от государства. Позже в интервью orda.kz спортсмен откровенно отметил, что устал от публичных выступлений и постоянного внимания.

— Как изменилась ваша жизнь после победы? Какие впечатления спустя неделю?

— Чувствую, что сильно устал. Не от соревнований, а от всего, что после началось. Очень много звонят, слишком много! Это странно, это пугает. И туда-сюда таскают, надо сходить, там показаться, что-то сказать. Это не мое и мне не нравится. Я хочу заниматься спортом, а не болтать.

Чемпион рассказал, что несмотря на почести, оказываемые после победы, спорт в регионе находится в бедственном положении, почти при полном отсутствии финансирования.

— А в городе проводятся соревнования, какое-то внимание уделяется?

— Нет, финансирование ужасное. Если кто соревнования проводит, как я замечал, это всегда между собой. А со стороны акимата отношение… ну, такое себе. Когда акимат услышит, будет в шоке!

Указом президента Дегтярев награжден орденом «Барыс» 3 степени.

Пловец Нурдаулет Жумагали получил сертификат от государства на 31 миллион тенге и орден «Құрмет». Официальной информации о награждении спортсмена квартирой пока не было, однако не сомневаюсь, что подарки найдут своего героя.

Игры в Токио стали самыми успешными в истории паралимпийской сборной нашей страны. Несомненно, призеры заслуженно получили свои награды. Однако правдивые слова обладателя единственного золота от Казахстана Давида Дегтярева доказывают, что о спортсменах в стране вспоминают только после больших побед.