Путин посетит Олимпийские игры в Китае

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — цитируют Лаврова «РИА Новости».

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Также до 16 декабря 2022 года существует запрет всем высшим российским чиновникам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Он распространяется на президента, всех членов правительства, включая заместителей министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, руководителей государственных организаций и их заместителей, сотрудникам Следственного комитета России и администрации президента.

Однако запрет предусматривает исключения — человек может посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если он является членом МОК или Международного паралимпийского комитета.

Последний раз Путин лично посещал Олимпийские игры в другой стране в 2012 году, когда он побывал в Лондоне, посетил финальные соревнования по дзюдо и провел встречу с премьер-министром Великобритании (на тот момент) Дэвидом Кэмероном.