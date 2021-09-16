Украина и Россия готовятся к заявкам на проведение Олимпиад. Совместный вариант с Беларусью больше не рассматривается?

С другой стороны — Украина. У нее пространство для территориального маневра несколько уже, да и с инфраструктурой, как кажется со стороны, меньший порядок. Однако наполеоновские замыслы тоже есть. Недавно Национальный олимпийский комитет Украины отмечал 30-летий, и по такому случаю глава соседнего государства Владимир Зеленский имел беседу с президентом МОКа Томасом Бахом. Прошла она, как заявляется, в душевной атмосфере, причем стороны выразили готовность продолжать диалог. И вроде как условились на том, что украинская делегация в скором времени отправится в Лозанну с ответным визитом — чтобы повести более предметный разговор и сделать шаг к созданию заявочного комитета (Оргкомитета). Их планы, по-видимому, простираются на 2030-й или 2034-й. Выборы хозяина Игр, которые состоятся через девять лет, пройдут в 2023-м, так что времени маловато. Как бы то ни было, а у южных и восточных соседей эти ближайшие олимпийские планы обрели хоть какие-либо очертания. И здесь белорусам остается только глядеть на это с завистью, поскольку международные спортивные ведомства, в течение последнего года, напротив, только и делали, что отнимали у нашей страны ранее врученные «патенты». Список широк: чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по велотреку, чемпионат мира по современному пятиборью, этап Кубка мира по биатлону… Его можно продолжать — это лишь самые громкие и ожидаемые соревнования. Безусловно, и у наших соседей полным-полно узких мест в будущих заявках. Изъянов, делающих их пакеты документов менее выигрышными, нежели у тех, кто будет в роли конкурентов (кто бы ими ни был). Если взять Украину, то далеко не факт, что все будет реализовано, когда соответствующие органы всерьез займутся подсчетом средств, которые потребуется потратить даже не на подготовку к Олимпиаде, а на финальное представление заявки. А ведь риск остаться у разбитого корыта есть — получится, что выхлоп будет минимальным, а вложенные деньги все равно достаточными. Плюс ко всему немало придется выложиться на, скажем так, модернизацию путей сообщения. Даже если центром зимних Игр станет Львов, хотя бы горнолыжные состязания страна-хозяйка вынуждена будет проводить на значительном от него отдалении — в Буковеле, куда еще, несомненно, надо добраться.

Если коснуться России, то неизвестно, какой будет конфигурация международных отношений через пятнадцать лет. Возможно, и очередная оттепель: вдруг мир стерпит события, приведшие ко вхождению украинского Крыма в состав России. Но очень вероятно, что и нет. Памятуя, в какой политической конъюнктуре проходили сочинские Игры, не исключено, обжигаться вновь на доверии России МОКу не захочется. Ну и не стоит забывать шлейф, тянущийся после памятных расследований, выявивших факт государственной поддержки допинговой системы в России. К тому же самим россиянам, вернее — высоким кабинетам, надо не затягивать с выбором города для заявки. Казань выглядит очень даже недурно по части инфраструктуры — там проходили Универсиада и очень многие континентальные и мировые первенства по олимпийским видам спорта. С другой стороны — Питер, и этим все сказано.



Выгоднее бы казалась заявка одной и другой стороны, затей они совместный проект с Беларусью? Два года назад казалось, что да. Спору нет, наша страна поныне по части всевозможных объектов — в том числе и зимнего назначения, где не требуется высокогорный рельеф — превосходит Украину. Это подтверждают коллеги с юга, с которыми довелось общаться по ходу Европейских Игр в Минске-2019. Тем не менее закрытие воздушного пространства, да и прочие скандалы, объективно диктуют Украине вариант отказа от совместных инициатив с Беларусью.



А ведь после тех самых минских ЕИ-2019 Александр Лукашенко отмечал (цитата приводится в изложении БЕЛТА): «Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта… В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — при помощи россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает». Более того, с его же слов, сказанных через месяц — на Форуме регионов в Житомире в 2019-м, идею «кооперации» ему предлагал сам Зеленский. С тех пор ничего не слышно, да и вряд ли в ближайшее время стоит ждать встречу Лукашенко и Зеленского, учитывая что после президентских выборов в Беларуси они обменялись рядом выпадов.



А что же Россия? Факт в том, что все необходимое у преемницы СССР есть. Делиться организаторским бременем и частью соревнований ей просто незачем. Быть может, кое-какой смысл в этом был, когда сама Россия была самым нерукопожатым игроком на международной арене какое-то время тому. Однако сейчас положение дел несколько изменилось.



Очевидно одно: несмотря на действительно успешное проведение минских Европейских игр, да и прочих масштабных состязаний в нашей столице, она не потянет в одиночку столь грандиозный форум вроде Олимпиады. И здесь, если не расстаться с мечтой окончательно, и впрямь необходимо искать союзников. Ну и выжидать удобный момент, конечно же.