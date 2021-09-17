«Вместе ради общего будущего». Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр

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В оргкомитете Пекина-2022 отметили, что слово «Вместе» показывает, как человечество остается сильным, сталкиваясь с трудностями, и указывает на путь их преодоления; «Для общего будущего» воплощает видение лучшей жизни и передает надежду и уверенность.

«Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и инклюзивности. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза “Быстрее, выше, сильнее — вместе”, — сообщили в оргкомитете Игр.

«Девиз воплощает наше стремление к тому, чтобы люди во всем мире могли укреплять солидарность, поддерживать друг друга и объединять усилия ради лучшего будущего», — добавил мэр Пекина Чэнь Цзинин.