«Вместе ради общего будущего». Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр
Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр — «Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future).
Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр — «Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future).
В оргкомитете Пекина-2022 отметили, что слово «Вместе» показывает, как человечество остается сильным, сталкиваясь с трудностями, и указывает на путь их преодоления; «Для общего будущего» воплощает видение лучшей жизни и передает надежду и уверенность.
«Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и инклюзивности. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза “Быстрее, выше, сильнее — вместе”, — сообщили в оргкомитете Игр.
«Девиз воплощает наше стремление к тому, чтобы люди во всем мире могли укреплять солидарность, поддерживать друг друга и объединять усилия ради лучшего будущего», — добавил мэр Пекина Чэнь Цзинин.
Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет — добавили еще одно слово.