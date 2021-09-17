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13:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Вместе ради общего будущего». Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр

Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр — «Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future).

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Источник: AP 2021
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В оргкомитете Пекина-2022 отметили, что слово «Вместе» показывает, как человечество остается сильным, сталкиваясь с трудностями, и указывает на путь их преодоления; «Для общего будущего» воплощает видение лучшей жизни и передает надежду и уверенность.

«Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и инклюзивности. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза “Быстрее, выше, сильнее — вместе”, — сообщили в оргкомитете Игр.

«Девиз воплощает наше стремление к тому, чтобы люди во всем мире могли укреплять солидарность, поддерживать друг друга и объединять усилия ради лучшего будущего», — добавил мэр Пекина Чэнь Цзинин.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет — добавили еще одно слово.

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