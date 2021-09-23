В ОКР допустили проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах России

Функционер отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России. При этом он добавил, что для начала нужно подсчитать все издержки.
2 сентября стало известно о желании Владивостока принять Игры-2036. Подачу заявки на проведение соревнований анонсировал мэр города Константин Шестаков.
Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Через четыре года после этого Игры примет Лос-Анджелес, а затем соревнования состоятся в австралийском Брисбене.
Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.