В ОКР допустили проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах России

Функционер отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России. При этом он добавил, что для начала нужно подсчитать все издержки.

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2 сентября стало известно о желании Владивостока принять Игры-2036. Подачу заявки на проведение соревнований анонсировал мэр города Константин Шестаков.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Через четыре года после этого Игры примет Лос-Анджелес, а затем соревнования состоятся в австралийском Брисбене.