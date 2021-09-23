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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В ОКР допустили проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах России

Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Игр 2036 года в нескольких городах страны. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков, слова которого приводит «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Функционер отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России. При этом он добавил, что для начала нужно подсчитать все издержки.

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2 сентября стало известно о желании Владивостока принять Игры-2036. Подачу заявки на проведение соревнований анонсировал мэр города Константин Шестаков.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Через четыре года после этого Игры примет Лос-Анджелес, а затем соревнования состоятся в австралийском Брисбене.

Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.

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