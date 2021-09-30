Российского олимпийского призера заподозрили в махинациях на Играх

По информации источника, в список попал четвертьфинальный поединок между ирландцем Майклом Конланом и россиянином Владимиром Никитиным. Тогда победу одержал Никитин, а его соперник заявил, что судьям дали взятку за победу. Официальные итоги расследования будут представлены Маклареном позднее 30 сентября на пресс-конференции в швейцарской Лозанне.

На Играх в Рио Никитин стал бронзовым призером. Он не смог выйти на полуфинальный бой из-за травм, полученных в поединке с ирландцем.