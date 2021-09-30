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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского олимпийского призера заподозрили в махинациях на Играх

Канадский юрист и эксперт по допингу Ричард Макларен заявил о том, что на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро было проведено несколько подозрительных боксерских боев с махинациями. Об этом сообщает The Guardian.

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По информации источника, в список попал четвертьфинальный поединок между ирландцем Майклом Конланом и россиянином Владимиром Никитиным. Тогда победу одержал Никитин, а его соперник заявил, что судьям дали взятку за победу. Официальные итоги расследования будут представлены Маклареном позднее 30 сентября на пресс-конференции в швейцарской Лозанне.

На Играх в Рио Никитин стал бронзовым призером. Он не смог выйти на полуфинальный бой из-за травм, полученных в поединке с ирландцем.

Макларен — автор доклада в двух частях о российской допинговой системе. Он был руководителем независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, которое проводило расследование на основании заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он обвинил российских спортсменов в массовом употреблении допинга до, во время и после Олимпиады в Сочи. Макларен подтвердил правоту Родченкова.

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