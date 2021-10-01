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11:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Вручение Дине Авериной BMW X5 после поражения на Играх посчитали несправедливым

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной, проигравшей в борьбе за золото на Играх в Токио израильтянке Линой Ашрам. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

В беседе с журналистом СЭ Далалоян рассказал о планах на автомобиль, который ему подарили за победу на Олимпиаде. Гимнаст стал обладателем BMW X5. Он признался, что отдаст машину жене, и отметил, что такой автомобиль очень полезен для семьи.

Также разговор зашел о том, что такую же награду получила Аверина, которая уступила в борьбе за золото в индивидуальном многоборье. Также автомобиль BMW Х3 вручили и ее сестре Арине Авериной, которая и вовсе оказалась вне тройки призеров. «Моя первая реакция — непонимание. С одной стороны, девчонки заслужили, с другой — по отношению к другим достойным спортсменам это несправедливо», — посчитал Далалоян.

Дина Аверина проиграла Ашрам на соревнованиях по индивидуальному многоборью. Израильтянка завоевала золото, несмотря на ошибку в ходе выступления. В России подвергли судейство в художественной гимнастике на Играх резкой критике.

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