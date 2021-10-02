Как американцы купили себе Олимпиаду. История страшного коррупционного скандала

Почетный член МОК от России Виталий Смирнов вспоминал историю, как великому боссу олимпийского движения Хуану Антонио Самаранчу на одной из пресс-конференций задали вопрос: «Назовите главную на данный момент проблему МОК?» "Проблема МОК в том, что у МОК нет никаких проблем, — ответил Самаранч и был абсолютно прав. Конец 1990-х — золотое время для олимпийского движения. Лучшие города мира бились за право принять Олимпиаду, спонсоры стояли в очереди, а суммы от продажи телеправ исчислялись многими нулями. Но идиллия продлилась недолго. Вскоре после той пресс-конференции в МОК разразился грандиозный скандал, равных которому по масштабу не было и, возможно, не будет.

Они купались в саке, которое им подносили гейши

— Мы дарили членам МОК печенье и ковбойские шляпы, в то время как японцы — компьютеры. Моковцы приезжали в Нагано на инспекцию олимпийских объектов, а на самом деле жили в люксовых отелях и купались в саке и суши, которые приносили им гейши в кимоно, — так рассказывал о заявочной кампании оргкомитета «Нагано-98» один из американских чиновников.

Выборы столицы зимней Олимпиады 1998 года Солт-Лейк с треском проиграл японскому Нагано. Причем для американского города это была уже четвертая неудачная заявка подряд. Оставался, по сути, последний шанс — Игры-2002. И чиновники из Солт-Лейка сделали очевидный выбор: просто позаимствовали те технологии, которые до того принесли успех японцам и многим другим городам-кандидатам. Тем более что ничего откровенно запрещенного в них тогда не было.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--498f964c460b2962f69d" data-vnd="498f964c460b2962f69d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=498f964c460b2962f69d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Так на членов МОК обрушился золотой дождь. По неофициальным данным, в общей сложности на 24 члена МОК в ходе заявочной кампании оргкомитет Солт-Лейка потратил более миллиона долларов. Причем большая часть этих денег не имела никакого отношения к банальным взяткам. Моковцы были слишком осторожны, а представители заявочного комитета — изобретательны, чтобы напрямую переводить деньги голосующим.

Зато были и другие способы получить нужные голоса. Например, в те годы ключевую роль в МОК играл представитель Южной Кореи Хой Юнг Ким. Его дочь — известная пианистка мирового уровня. Накануне голосования она дала два концерта вместе с симфоническим оркестром Юты. А до того — играла концерты в Мельбурне и Атланте (оба города боролись за право принять Игры 1996 года).

Член МОК для Чили Серхио Сантандер получил грант на 10 тысяч долларов на кампанию за пост мэра Сантьяго. Представительница Финляндии Пирьо Ханнанен — бесплатное жилье в Квебеке, а ее супруг — работу в местном правительстве. Дочку Агустина Аррохо из Эквадора пристроили отвечать на звонки в заявочном комитете Солт-Лейка, а также оплатили расходы на учебу в США.

В целом казалось, что все было продумано и не выходило за рамки приличия. Во всяком случае, американцы вряд ли делали что-то невероятное — похожими вещами, пусть и в меньшем масштабе, занимались города-кандидаты и до них. Есть, например, веселая история про члена МОК для Свазиленда по имени Давид Сихулуми Сибандзе.

У Сибандзе было восемь детей. Еще в 1986-м он предпринял попытку пристроить сына по имени Суму в шведский университет — тогда Фалун как раз претендовал на очередную Олимпиаду. Шведы пошли навстречу и записали парня на первый курс, но он на занятиях так и не появился. Шли годы, Суму, очевидно, набирался жизненного опыта и в итоге второй свой шанс уже не упустил. Оргкомитет Солт-Лейка организовал его поступление в Университет Юты, где он успешно и учился, а параллельно еще подрабатывал в заявочном комитете. Пока отца вследствие скандала не выгнали из МОК.

Хуан Антонио Самаранч | Источник: AP 2021

Самаранч сумел сохранить спонсоров

Первым о скандале заговорил один из самых влиятельных членов МОК швейцарец Марк Ходлер. 24 ноября 1998 года был опубликован доклад, согласно которому группа членов МОК брала взятки за голосование в пользу американского кандидата. Тут же запустили четыре независимых расследования: по линиям МОК, Олимпийского комитета США, оргкомитета «Солт-Лейк-Сити-2002» и департамента юстиции США.

До Игр в Солт-Лейке оставалось всего четыре года. А вопрос стоял ни много ни мало о дальнейшем существовании МОК в целом. Разоблачения отдельных членов сыпались со всех сторон. И все громче слышались голоса, что президент МОК Хуан Антонио Самаранч должен уйти в отставку. На одной из сессий даже устроили голосование, где Самаранча поддержали абсолютным большинством голосов.

— Заявочные комитеты могли действовать не совсем верно, но это уже в прошлом, — заявил Самаранч. — Теперь по их действиям судят МОК. И наша задача — справиться с этой ситуацией.

В результате масштабного расследования в отставку ушли десять членов МОК, еще против десятерых были применены различные санкции. Трое человек покинули оргкомитет будущей Олимпиады. Зато Самаранчу удалось добиться главного: сохранить Игры там, где они должны были проводиться, и американских спонсоров. Американские спонсоры после недолгих размышлений заявили, что будут придерживаться условий контракта и надеятся, что в будущем ничего подобного не случится.

Сейчас ситуация с Солт-Лейком не может повториться даже теоретически. После скандала членам МОК в принципе запретили посещать города-кандидаты во время их заявочной кампании. Этот запрет действует до сих пор.