Спортсмены ОИ-2020 могли массово провалить допинг-тесты, ВАДА негласно их оправдывает

Спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), могли массово провалить допинг-тесты, но Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оправдывает их.

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За несколько месяцев до старта Игр боец UFC Роб Фонт сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили следы 4-CPA — метаболита запрещённого вещества меклофеноксат. Однако USADA изучило несколько последних случаев поимки спортсменов на 4-CPA, сопоставило данные и выяснило, что все они применяли препараты с хлорфенезином — консервантом, который часто встречается в солнцезащитных кремах. В итоге Фонта оправдали.

«Согласно примечанию USADA, запрещённая субстанция хлорфенезин может содержаться в солнцезащитном креме и быть источником 4-CPA, который обнаруживают в моче спортсменов», — цитирует главу Кёльнской лаборатории допинг-контроля, профессора Марио Тевиса Deutschlandfunk.