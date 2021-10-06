Тимановская пожаловалась на «тяжелую» жизнь под охраной в Варшаве
По словам белорусской легкоатлетки, сначала жизнь в Польше под охраной казалась ей и ее мужу «крутой», но со временем им стало тяжело.
По словам белорусской легкоатлетки, сначала жизнь в Польше под охраной казалась ей и ее мужу «крутой», но со временем им стало тяжело.
Первое время в Польше Кристине Тимановской и ее мужу Арсению нельзя было выходить из дома, а все действия и передвижения приходилось согласовывать, написала белорусская легкоатлетка в Instagram.
«Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры приняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо», — рассказала Тимановская.
Спортсменка отметила, что первое время им было запрещено выходить из дома без необходимости. Со временем ограничения ослабили, но разрешить выходили под наблюдением охраны.
«Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», — написала Тимановская. Она призналась, что мечтает «об очень простых вещах» — встречах с друзьями, походов по магазинам и прогулок в городе.
На Олимпиаде в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 м и 200 м, но тренеры решили задействовать ее в эстафете 4×400 м. Спортсменка подвергла раскритиковала это решение и позже заявила, что ее пытались силой вернуть в Белоруссию. Также она сообщила, что боится возвращаться на родину, где ей может грозить тюремное заключение. В аэропорту Токио, куда легкоатлетку сопроводил представитель национального олимпийского комитета Белоруссии, Тимановская обратилась к полиции.
На случившееся отреагировали несколько стран, ситуацию под контроль взял МОК. Въезд для спортсменки разрешила Польша, польское посольство в Токио выдало Тимановской визу. В Варшаву легкоатлетка прибыла 4 августа.
Позже стало известно, что МОК и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начали расследование в отношении двух тренеров из Белоруссии из-за инцидента с Тимановской.