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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Чернокожий олимпийский чемпион с Украины продаст золотую медаль Игр

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в Instagram рассказал, что продаст олимпийское золото Игр в Токио и направит деньги на благотворительность.

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Спортсмен заявил, что проведет аукцион, а вырученные средства передаст на помощь больным детям. По его мнению, медаль должна приносить пользу, а не лежать на полке. «Благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!» — подчеркнул Беленюк.

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Чернокожий спортсмен победил в весовой категории до 87 килограммов, одолев венгра Виктора Леринца. Он принес сборной Украины единственное золото Олимпиады в Токио. После победы Беленюк, обернувшись в национальный флаг, продемонстрировал украинский танец.

Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, отец — гражданин Руанды. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.

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