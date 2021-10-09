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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.

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Источник: РИА "Новости"

Московская лаборатория уже уведомлена о решении исполкома. Ее деятельность была временно приостановлена с января 2020 года.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

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