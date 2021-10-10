ВАДА полностью отозвало аккредитацию московской лаборатории. Что это значит для РУСАДА и для России?

Новость вечера субботы с сайта Всемирного антидопингового агентства: у московской антидопинговой лаборатории отозвано право анализа проб крови на биологический паспорт. Причина — несоответствие международному стандарту ВАДА для лабораторий и этическому кодексу. Говоря проще, это последствия того, что ВАДА считает копию базы данных лаборатории, полученную от российской стороны в январе 2019 года, фальсифицированной, причем с участием сотрудников лаборатории. Если уж быть совсем точным, то не секрет, что, по мнению ВАДА, искажением данных занимался системный администратор лаборатории Евгений Мочалов.

Тут нужно сразу внести ясность: московская лаборатория и так уже давно не проводила анализ проб крови, все такие образцы отправлялись РУСАДА в Европу.

Технически, да, лаборатории было разрешено проводить анализ образцов крови для биологического паспорта. Это объяснялось тем, что данный вид анализов практически не требует участия человека, он проводится на приборах, строго рекомендованных ВАДА и откалиброванных в соответствии с необходимыми требованиями.

Но дело в том, что РУСАДА, дабы избежать даже минимальных вопросов, еще с 2019 года ничего на анализ в московскую лабораторию не направляло. И это, кстати, создало определенные проблемы, связанные с логистикой, которая с данным видом проб действительно не самая простая. Согласно техническим документам ВАДА на доставку подобных проб отводится строго определенное время, зависящее от температурного режима. Максимально — 60 часов, но для этого температура должна быть не выше 4 градусов. Температура эта обязана фиксироваться датчиком внутри контейнера на протяжении всего времени доставки. В случае когда показания датчика и время доставки не соответствуют требованиям, результат анализа не будет засчитан, точнее, он не будет считаться корректным по умолчанию, хотя определенные исключения бывают.

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Именно поэтому в профиле системы АДАМС у некоторых российских спортсменов напротив проб крови стоит пометка «неверные данные». Это, по сути, означает, что пробу не успели вовремя доставить в Европу и результат ее анализа не может считаться соответствующим требованиям.

Большинство проб крови российских спортсменов анализировались РУСАДА в лаборатории Гента и будут продолжать анализироваться там. Для РУСАДА, таким образом, не меняется вообще ничего — как отправляли все пробы в Европу, так и будут отправлять. Возможно, придется теперь те пробы, которые хранятся в лаборатории, переводить в другое место, в тот же Гент, например.

Выходит, новость ВАДА ни о чем? Ну, юридически не совсем так.

Как уже было сказано выше, право анализа проб крови у лаборатории не было отозвано, поэтому публикация новости стала официальным уведомлением о подобном шаге. Это нормально. Другой вопрос, что нам снова напомнили о претензиях к базе данных московской лаборатории, так как именно это стало причиной отзыва. И вот это неприятно.

Если же говорить о влиянии данного события на перспективы выступления российских спортсменов на ОИ в Пекине — оно равно нулю. Гораздо волнительнее ждать, признают ли наш «Спутник V» на этих Играх, а точной информации об этом пока нет.