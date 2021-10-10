ВАДА полностью отозвало аккредитацию московской лаборатории. Что это значит для РУСАДА и для России?
Обзор Сергея Лисина.
Обзор Сергея Лисина.
Новость вечера субботы с сайта Всемирного антидопингового агентства: у московской антидопинговой лаборатории отозвано право анализа проб крови на биологический паспорт. Причина — несоответствие международному стандарту ВАДА для лабораторий и этическому кодексу. Говоря проще, это последствия того, что ВАДА считает копию базы данных лаборатории, полученную от российской стороны в январе 2019 года, фальсифицированной, причем с участием сотрудников лаборатории. Если уж быть совсем точным, то не секрет, что, по мнению ВАДА, искажением данных занимался системный администратор лаборатории Евгений Мочалов.
Технически, да, лаборатории было разрешено проводить анализ образцов крови для биологического паспорта. Это объяснялось тем, что данный вид анализов практически не требует участия человека, он проводится на приборах, строго рекомендованных ВАДА и откалиброванных в соответствии с необходимыми требованиями.
Но дело в том, что РУСАДА, дабы избежать даже минимальных вопросов, еще с 2019 года ничего на анализ в московскую лабораторию не направляло. И это, кстати, создало определенные проблемы, связанные с логистикой, которая с данным видом проб действительно не самая простая. Согласно техническим документам ВАДА на доставку подобных проб отводится строго определенное время, зависящее от температурного режима. Максимально — 60 часов, но для этого температура должна быть не выше 4 градусов. Температура эта обязана фиксироваться датчиком внутри контейнера на протяжении всего времени доставки. В случае когда показания датчика и время доставки не соответствуют требованиям, результат анализа не будет засчитан, точнее, он не будет считаться корректным по умолчанию, хотя определенные исключения бывают.
Именно поэтому в профиле системы АДАМС у некоторых российских спортсменов напротив проб крови стоит пометка «неверные данные». Это, по сути, означает, что пробу не успели вовремя доставить в Европу и результат ее анализа не может считаться соответствующим требованиям.
Большинство проб крови российских спортсменов анализировались РУСАДА в лаборатории Гента и будут продолжать анализироваться там. Для РУСАДА, таким образом, не меняется вообще ничего — как отправляли все пробы в Европу, так и будут отправлять. Возможно, придется теперь те пробы, которые хранятся в лаборатории, переводить в другое место, в тот же Гент, например.
Как уже было сказано выше, право анализа проб крови у лаборатории не было отозвано, поэтому публикация новости стала официальным уведомлением о подобном шаге. Это нормально. Другой вопрос, что нам снова напомнили о претензиях к базе данных московской лаборатории, так как именно это стало причиной отзыва. И вот это неприятно.
Если же говорить о влиянии данного события на перспективы выступления российских спортсменов на ОИ в Пекине — оно равно нулю. Гораздо волнительнее ждать, признают ли наш «Спутник V» на этих Играх, а точной информации об этом пока нет.
Сергей Лисин