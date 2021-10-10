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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Индия заявила о желании провести летние Олимпийские игры 2036 года

Глава Национального олимпийского комитета Индии (IOA) Нариндер Батра заявил о желании страны провести летние Олимпийские игры 2036 года.

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Источник: Reuters

Представители Индии уже ведут переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Олимпиада может пройти в трёх или четырёх городах Индии, и IOA в моём лице ведёт переговоры с МОК о возможной заявке Индии на Игры 2036 года. Если прямо сейчас меня спросят о месте, где должна пройти церемония открытия Игр, я определённо назову стадион Мотера в Ахмедабаде. Нет сооружения, более подходящего под такое мероприятие. Но я не могу сказать, что будет к 2036 году», — приводит слова Батры Inside The Games.

Отметим, что в список возможных кандидатов для проведения летней Олимпиады — 2036 ранее вошли Берлин и Лондон.

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