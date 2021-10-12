Олимпийский призер Игорь Сон вновь разбил подаренное авто
Известный казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон разбил подаренный ему за «бронзу» Олимпийских игр-2020 автомобиль. По информации ЭК — это уже вторая авария спортсмена за месяц.
Известный казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон разбил подаренный ему за «бронзу» Олимпийских игр-2020 автомобиль. По информации ЭК — это уже вторая авария спортсмена за месяц.
Судя по кадрам, машина разбита полностью. Месяц назад, когда призер Олимпиады попал в ДТП, была повреждена лишь левая часть автомобиля. За кадром слышен голос Игоря, который комментирует разбитое авто. На видео машина стоит на эвакуаторе, дальнейшая ее судьба неизвестна.
По информации ЭК, Игорь попал в ДТП по пути в город Уштобе Каратальского района Алматинской области.