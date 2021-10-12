Олимпийский призер Игорь Сон вновь разбил подаренное авто

Судя по кадрам, машина разбита полностью. Месяц назад, когда призер Олимпиады попал в ДТП, была повреждена лишь левая часть автомобиля. За кадром слышен голос Игоря, который комментирует разбитое авто. На видео машина стоит на эвакуаторе, дальнейшая ее судьба неизвестна.