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12:25 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпийский призер Игорь Сон вновь разбил подаренное авто

Известный казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон разбил подаренный ему за «бронзу» Олимпийских игр-2020 автомобиль. По информации ЭК — это уже вторая авария спортсмена за месяц.

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Источник: Sports.Ru

Судя по кадрам, машина разбита полностью. Месяц назад, когда призер Олимпиады попал в ДТП, была повреждена лишь левая часть автомобиля. За кадром слышен голос Игоря, который комментирует разбитое авто. На видео машина стоит на эвакуаторе, дальнейшая ее судьба неизвестна.

По информации ЭК, Игорь попал в ДТП по пути в город Уштобе Каратальского района Алматинской области.

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