Никита Нагорный о карьере депутата: «Было предложение, я сказал: нет. Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен»

— В КВН была шутка, что с тобой надо заранее наладить отношения, потому что скоро этот человек будет депутатом. Ты хочешь стать депутатом?

— Нет. Что, нельзя так говорить? Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.

— Тебе не предлагали начать карьеру депутата?

— Было предложение.

— И ты сказал: подумаю…

— Нет, я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен, — сказал Нагорный в программе «50 вопросов».

Вопрос про политическую карьеру ведущий задал и другому российскому гимнасту — Артуру Далалояну.

— У меня ощущение, что твой коллега и друг Никита Нагорный хочет стать депутатом. У тебя такие мысли были?