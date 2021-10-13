Никита Нагорный о карьере депутата: «Было предложение, я сказал: нет. Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен»
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, хотел бы он стать депутатом.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, хотел бы он стать депутатом.
— В КВН была шутка, что с тобой надо заранее наладить отношения, потому что скоро этот человек будет депутатом. Ты хочешь стать депутатом?
— Нет. Что, нельзя так говорить? Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.
— Тебе не предлагали начать карьеру депутата?
— Было предложение.
— И ты сказал: подумаю…
— Нет, я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен, — сказал Нагорный в программе «50 вопросов».
— У меня ощущение, что твой коллега и друг Никита Нагорный хочет стать депутатом. У тебя такие мысли были?
— Депутатом? Нет, нет. Если такая возможность подвернется, если кто-то будет во мне заинтересован, я обязательно обговорю этот момент, оценю, переварю, что это вообще такое. Но пока я просто не представляю, что такое депутатская деятельность, — сказал Далалоян.