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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Греции зажгли Олимпийский огонь

В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине.

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Источник: Reuters

Мероприятие прошло без зрителей, на нем присутствовали только официальные лица — президент страны Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие. Трансляция церемонии велась в YouTube.

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Первым факел с олимпийским огнем понесет горнолыжник Иоаннис Антониу. Огонь пронесут от стадиона в Древней Олимпии до памятника основателю современных Олимпийских игр, французскому барону Пьеру де Кубертену. После этого его на ночь перевезут в афинский Акрополь, а 19 октября передадут китайской делегации. Эстафету огня по Греции отменили из ограничений по COVID-19.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сейчас в Китае действуют жесткие антиковидные меры, которые, по утверждениям западных СМИ, не будут отменены до тех пор, пока в стране не проведут зимнюю Олимпиаду в Пекине и XX съезд Компартии, на котором председатель Си Цзиньпин должен выдвинуться на третий срок. Все эти события запланированы на 2022 год.

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В начале октября правительство РФ утвердило новую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» на период до 2030 года стоимостью более 70 млрд руб. в год. Она ставит отечественной олимпийской команде задачу вернуть себе место в топ-тройке медального зачета, потерянное в прошлом десятилетии.

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