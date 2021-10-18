В Греции зажгли Олимпийский огонь

Мероприятие прошло без зрителей, на нем присутствовали только официальные лица — президент страны Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие. Трансляция церемонии велась в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pz936NJY2HI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым факел с олимпийским огнем понесет горнолыжник Иоаннис Антониу. Огонь пронесут от стадиона в Древней Олимпии до памятника основателю современных Олимпийских игр, французскому барону Пьеру де Кубертену. После этого его на ночь перевезут в афинский Акрополь, а 19 октября передадут китайской делегации. Эстафету огня по Греции отменили из ограничений по COVID-19.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сейчас в Китае действуют жесткие антиковидные меры, которые, по утверждениям западных СМИ, не будут отменены до тех пор, пока в стране не проведут зимнюю Олимпиаду в Пекине и XX съезд Компартии, на котором председатель Си Цзиньпин должен выдвинуться на третий срок. Все эти события запланированы на 2022 год.

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