В Греции прошла акция протеста против Олимпиады-2022 в Пекине
Греческая полиция задержала двух участников акции протеста, приуроченной к проведению Олимпиады-2022 в Пекине.
Греческая полиция задержала двух участников акции протеста, приуроченной к проведению Олимпиады-2022 в Пекине.
Накануне две девушки пробрались к Акрополю и пытались разместить на строительных лесах тибетский флаг и баннер с надписью «Революция за свободу Гонконга».
Также они скандировали лозунги: «Бойкот Пекину-2022», «Нет свободы — нет Игр» и «Свободный Тибет».
Сообщается, что обе активистки — Джои Сиу и Цела Зоксанг — являются гражданками США и участвуют в кампании «Нет Пекину-2022». Сиу — уроженка Гонконга, Зоксанг — Тибета.
18 октября в Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня. Зимние Игры стартуют 4 февраля.