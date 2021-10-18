В Греции прошла акция протеста против Олимпиады-2022 в Пекине

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Накануне две девушки пробрались к Акрополю и пытались разместить на строительных лесах тибетский флаг и баннер с надписью «Революция за свободу Гонконга».

Также они скандировали лозунги: «Бойкот Пекину-2022», «Нет свободы — нет Игр» и «Свободный Тибет».

Сообщается, что обе активистки — Джои Сиу и Цела Зоксанг — являются гражданками США и участвуют в кампании «Нет Пекину-2022». Сиу — уроженка Гонконга, Зоксанг — Тибета.