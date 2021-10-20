Чернышенко назвал число отобравшихся на Олимпиаду в Пекине россиян

Спортсмены сборной России на данный момент завоевали 218 из 261 максимально возможной квоты на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщил «РБК Спорт» заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Олимпийские путевки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и керлингу, а также наши фигуристы. Последние — единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешенная квота в Пекине будет у наших лыжников», — сказал Чернышенко, курирующий в правительстве спорт.

Отбор на Игры продолжается, он завершится к концу января следующего года.

Вице-премьер уточнил, что у России есть шансы завоевать также квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах.

По словам Чернышенко, достижения российских спортсменов на международной арене в текущем олимпийском цикле дают надежду на успешное выступление в Пекине.

Надеемся, что мужская хоккейная команда подтвердит олимпийское золото, завоеванное в Пхёнчхане в 2018 году. Также на прошедшем чемпионате мира по фристайлу российская сборная завоевала 14 медалей, что является историческим достижением. Будем болеть за них, чтобы и в Пекине они продемонстрировали высочайший уровень подготовки Дмитрий Чернышенко