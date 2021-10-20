Тягу российских паралимпийцев к допингу объяснили

Тягу спортсменов с инвалидностью к допингу функционер объяснил желанием атлетов получить материальную выгоду, так как победители Паралимпиады приравниваются к олимпийским чемпионам. «Тоже получают 4 миллиона рублей и пожизненную стипендию — 32 тысячи. Плюс квартиры, автомобили, разные льготы», — заявил Луначарский.

При этом он подчеркнул, что в случае обнаружения у спортсмена допинга, государство не лишает его никаких привилегий. Это, по мнению Луначарского, порождает безнаказанность.